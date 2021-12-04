أنقرة (زمان التركية) – قفز معدل التضخم النقدي في تركيا، خلال شهر نوفمبر، محققا زيادة قياسية وفق بيانات رسمية.

معهد الإحصاء التركي (TUIK) أعلن أن نسبة التضخم النقدي لشهر نوفمبر 2021، سجلت زيادة شهرية 3.51٪.

نسبة الزيادة الحالية في التضخم، هي الأعلى بين الأشهر الإحدى عشر الماضية.

وعلى أساس سنوي سجل التضخم النقدي في تركيا 21.31٪.

وكان معدل التضخم النقدي في تركيا خلال أكتوبر الماضي 19.82٪.

وشهد شهر نوفمبر الماضي هزة عنيفة في الأسواق المالية، إذ تأثرت الليرة التي فقدت هذا العام 45 بالمئة من قيمتها، بقرارات الخفض المتتالية لمعدل الفائدة من 19 إلى 15 بالمئة.

وتوقع العديد من خبراء الاقتصاد، وفق تقارير أجرتها وكالات دولية، أن لا تقل نسبة الزيادة في معدل التضخم النقدي في تركيا خلال نوفمبر عن 3 بالمئة.

من جهة أخرى تقول مؤسسات غير حكومية لا تثق في بيانات هيئة الإحصاء التركية، إن معدل التضخم النقدي الحقيقي في تركيا، يفوق ضعف المعلن رسميا.