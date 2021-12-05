أنقرة (زمان التركية) – زعمت وكالة بلومبيرج أن تركيا صدرت إلى أوكرانيا طائرات مسيرة من طرازة Bayraktar TB2 أكثر من العدد المعلن، فيما يغض المجتمع الدولي الطرف في ظل دعم روسيا للانفصاليين على الحدود الأوكرانية.

استنادًا إلى عدد من المصادر الحكومية في أنقرة أوضحت بلومبيرج أن تركيا باعت العديد من الطائرات المسيرة بجانب صواريخ ومحطات مراقبة على أوكرانيا منذ عام 2019 وأن تلقت مؤخرًا طلبا بتوفير نحو 24 طائرة مسيرة على الأقل.

وأشارت بلومبيرج في خبرها إلى تهرب المسؤولين الأتراك وشركة بايكار المصنعة من الإدلاء بتصريحات حول الأمر، كما نقلت عن المصادر الحكومية التركية قولها إن تركيا وأوكرانيا يجريان حاليا مباحثات من أجل الإنتاج المشتركة للصاروخ الحامل الأوكراني زينيت 2.

جدير بالذكر أن وزير الخارجية الأوكراني، ديمتري كوليبا، سبق وأن أعلن حاجة كييف إلى الطائرات المسيرة من طراز Bayraktar TB2 للتصدي للهجمات من روسيا والدفاع عن أراضيها.

وصرح المتحدث باسم الكرملين، ديميتري بيسكوف، أن امتلاك كييف لمثل هذه الأسلحة قد يسفر عن نتائج سلبية ويؤدي إلى مزيد من التدهور بالأوضاع في جنوب شرق أوكرانيا.

أوكرانيا استخدمت الطائرات المسيرة التركية في الحرب ضد القوات المدعومة من روسيا في منطقة دونباس بشرق البلاد، مما أثار غضب روسيا، في حين أن تحركات القوات الروسية اللاحقة على حدود أوكرانيا أثارت مخاوف الغرب.

مؤخرًا دعت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، تركيا لإقناع أوكرانيا، بعدم التصعيد في دونباس.

وأضافت المتحدثة باسم الخارجية الروسية: “نعتقد أن أنقرة، التي تقيم علاقات مع كييف، يمكنها استخدام هذه العلاقات للمساهمة في السلام في المنطقة من خلال دعم الحوار بين كييف ودونيتسك ولوغانسك. ليس من خلال تزويد أوكرانيا بأسلحة هجومية، بما في ذلك الطائرات بدون طيار”.

وأثار بيع الطائرات المسيرة التركية لأوكرانيا التي تباهت بالأمر غضب روسيا، حيث حذر المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف تركيا الشهر الماضي من أن استخدامها قد يؤدي إلى تفاقم الصراع في دونباس.

وقال بيسكوف للصحفيين: “لدينا علاقات جيدة بالفعل مع تركيا، لكن في هذا الموقف، تتحقق مخاوفنا للأسف من أن تسليم هذه الأنواع من الأسلحة إلى الجيش الأوكراني يمكن أن يزعزع استقرار الوضع على خط التماس”.

وبعد أن انتقدت روسيا إمداد تركيا بطائرات بدون طيار لأوكرانيا، قالت زاخاروفا: “نود أن نشكر الجانب التركي والرئيس. ستكون خطوة مهمة إذا تمكنوا من إقناع الإدارة الأوكرانية بالامتناع عن اتخاذ خطوات عدوانية في دونباس وتنفيذ اتفاقيات مينسك”.

على إثر ذلك طالبت تركيا الجيش الأوكراني بعدم ربط اسم تركيا بالأسلحة التي يستخدمها، وقالت ردا على موسكو إن استخدام أي سلاح تركي لا يعني أن تركيا هي التي تشارك في الحرب، مثلا لا تعتبر أنقرة نفسها في مواجهة مع روسيا عندما تحارب جماعات تستخدم الأسلحة الروسية.\

يقاتل الانفصاليون المدعومون من روسيا القوات الحكومية في منطقة دونباس الأوكرانية منذ 2014، بعد وقت قصير من استيلاء روسيا على شبه جزيرة القرم من أوكرانيا، مما أسفر عن مقتل 14 ألف شخص على الأقل، بحسب كييف.

يذكر ان أوكرانيا أبرمت صفقة مع تركيا لإنتاج الطائرات بدون طيار التركية في مصنع قريب من العاصمة كييف.

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تعد قضية الطائرات بدون طيار واحدة من العوامل الأساسية التي توتر العلاقات بين تركيا وروسيا على الرغم من أن البلدين يتمتعان بعلاقات وثيقة في مجالات أخرى.