أنقرة (زمان التركية) – شهدت منافذ بيع الخبز المدعّم في منطقة كارتال بمدينة إسطنبول طوابير طويلة من الأتراك الراغبين في الحصول على الخبز بسعر منخفض على الرغم من الأجواء الممطرة التي تشدها المدينة.

وارتفع سعر رغيف الخبز في إسطنبول الشهر الماضي إلى 2.50 ليرة تركية.

أحد سكان المنطقة للتقط صورا لطوابير الخبز الطويلة وعلق عليها، قائلا: “لأول مرة في حياتي أرى شيء كهذا. نحن على أعتاب 2022 والناس يصطفون تحت المطر للحصول على الخبز بسعر منخفض في ظل جائحة كورونا”.

وأضاف ملتقط الصورة أن تركيا حاليا لا تشهد حربا أو وضعا استثنائيا وعلى الرغم من هذا يصطف المواطنون للحصول على الخبز المدعّم، قائلا: “زرت نحو 50 بلدا، ولم أرى وضعا كهذا في أي منها. المسنون يصطفون للحصول على الخبز بثمن بخيس، بل ويتصارعون للحصول على دور في الطابور”.

يشار إلى أن الليرة التركية فقدت أكثر من 44% من قيمتها أمام الدولار هذا العام في ظل قيام البنك المركزي التركي بخفض أسعار الفائدة الرئيسية الخطوة التي يؤيدها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان على الرغم من ارتفاع التضخم.

وأسفر التراجع الحاد في قيمة الليرة عن ارتفاع كبير في أسعار السلع والخدمات من بينها الدقيق. وكان لارتفاع سعر الدقيق دورا في إقرار زيادة بسعر رغيف خبز. فقبل ثلاثة أشهر كان سعر جوال الدقيق زنة 50 كيلوجرام يتراوح بين 150 و160 ليرة غير أنه ارتفع خلال فترة قصيرة إلى 350 ليرة.

ومؤخرا ارتفعت أسعار الخبز في العاصمة أنقرة من 1.75 ليرة إلى 2.25 ليرة في ظل قلق من أن يزعزع القرار موازنة الأسر ذات الدخل المنخفض.