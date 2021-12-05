أنقرة (زمان التركية) – كشف تقرير أعدته منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، حول عدم المساواة في توزيع الدخل أن 67 في المئة من الأتراك يرون أن جزء كبير من دخل البلاد يُمنح إلى فئة العشرة في المئة الأكثر ثراء.

مخاوف عميقة

تصدرت تركيا دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية من حيث هذا الاعتقاد.

وبلغ متوسط هذه النسبة في دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية نحو 52 في المئة. وسجلت هذه النسبة أدنى مستوياتها في الدنمارك، حيث أن 36 في المئة فقط من الدنماركيين يرون أن فئة العشرة في المئة الأكثر ثراء تهيمن على دخل البلاد.

وأشار التقرير الصادر في 18 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي إلى تزايد معدلات عدم المساواة في توزيع الدخل خلال جائحة كورونا.

وأضاف التقرير أن عدم المساواة في توزيع الدخل يتزايد كثيرا في تركيا وأن هذا الأمر يثير مخاوف عميقة لدى المواطنين في تركيا، إذ أن 4 من كل 5 أتراك يرون أن معدلات عدم المساواة في توزيع الدخل مرتفعة للغاية في تركيا.

وسجلت تركيا ثاني أعلى نسبة تخوف من عدم المساواة في توزيع الدخل بعد المجر ضمن أعلى الدول في معدلات عدم المساواة في توزيع الدخل.

وعكس التقرير إجماع مواطني دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية على كون خفض عدم المساواة في توزيع الدخل مهمة الحكومات.

هذا وأفاد التقرير أن إصلاح عملية توزيع الدخل تطلب استخدام الضرائب والمساعدات غير أن من المهم توجيه المساعدات إلى من يستحقوها بطريقة مؤثرة وفعالة.