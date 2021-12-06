أنقرة (زمان التركية) – أبلغ رئيس البنك المركزي التركي، شهاب كافجي أوغلو، المشاركين في اجتماع المستثمرين خلال الأسبوع الماضي أن هناك احتمالية كبيرة ألا يتم تخفيض الفائدة خلال اجتماع لجنة السياسات المالية بالبنك المقرر عقده في 16 ديسمبر الجاري.

أفاد بذلك محللون من بنك كريدي سويس السويسري حضروا الاجتماع مع كافجي أوغلو.

وأضاف التقرير أن كافجي أوغلو أوضح أن نائبه، مصطفى دومان، سيقرر في السادس عشر من الشهر الجاري ما إن كانت لجنة السياسات المالية ستواصل خفض سعر الفائدة أم لا مشيرا إلى تزايد احتمالية ألا تلجأ اللجنة إلى مزيد من الخفض في سعر الفائدة.

جدير بالذكر أن الخميس الماضي شهد استقالة وزير المالية لطفي علوان، أحد أكبر المعارضين لسياسة خفض الفائدة، بعد عام من توليه المنصب وذلك في ظل إصرار الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، على خفض سعر الفائدة.

وكان البنك المركزي التركي قد خفض الفائدة ثلاث مرات في الأسابيع الأخيرة، من 19 إلى 15 في المئة وذلك استجابة لضغوط أردوغان، بخفض سعر الفائدة إلى أقصى مستوى ممكن. وفي أعقاب هذه القرارات شهدت الليرة تراجعا حادا أمام العملات الأجنبية مما أفقدها نحو 45 في المئة من قيمتها.