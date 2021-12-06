أنقرة (زمان التركية) – عبرت تركيا وشمال قبرص عن غضبهما من قطر بسبب التعاون مع جنوب قبرص وفي شرق البحر الأبيض المتوسط.

وزارة الشؤون الخارجية لشمال قبرص، ردت على منح إدارة جنوب قبرص تصريحًا، للتنقيب عن الغاز الطبيعي بالحقل الخامس إلى الكونسورتيوم الذي شكلته شراكة إكسون موبيل – قطر للبترول في شرق البحر المتوسط.

وقالت الوزارة في البيان:” إلى جانب حقوق الشعب القبرصي التركي، سيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة ضد هذه المحاولة التي تنتهك أيضًا الجرف القاري لتركيا”.

وفي البيان المكتوب الذي أصدرته الوزارة، أُشير إلى أنه من المفهوم أن الإدارة القبرصية اليونانية أعطت الإذن بالتنقيب عن الغاز الطبيعي لشراكة إكسون موبيل وقطر للبترول فيما يتعلق بما يسمى حقل الترخيص رقم 5 والذي تم الإعلان عنه من جانب واحد.

أما بالنسبة للجانب التركي، فقال المتحدث باسم وزارة الخارجية تانجو بيلجيتش: “الإدارة القبرصية اليونانية أعطت إذن التنقيب عن الغاز الطبيعي لشركة إكسون موبيل – شراكة البترول القطرية لما يسمى بمنطقة الترخيص 5، والتي أعلنتها من جانب واحد، متجاهلة حقوق بلدنا والقبارصة الأتراك، يظهر بوضوح مرة أخرى من يقف حقًا إلى جانب التوتر في شرق البحر الأبيض المتوسط”.

وأضاف بيلجيتش: “لن تسمح تركيا أبدًا لأي دولة أو شركة أو سفينة أجنبية بالقيام بأنشطة التنقيب عن الهيدروكربونات في ولايتنا القضائية البحرية دون إذن، كما كان من قبل، وستواصل الدفاع بحزم عن حقوق بلدنا والجمهورية التركية لشمال قبرص”.

يأتي ذلك بينما من المقرر أن يزور أردوغان اليوم الإثنين قطر، البلد الذي أنشأ معه تحالفا ازدادت قوته بعد عام 2017 الذي كانت فيه مقاطعة خليجية مصرية للدوحة.

وهناك خلاف بين تركيا واليونان على الجرف القاري التركي في شرق المتوسط، وتقول تركيا إنها تحمي حقوق القبارصة الأتراك في شمال شبه جزيرة قبرص المقسمة.