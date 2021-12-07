أنقرة (زمان التركية) – كشف البنك المركزي التركي عن نتائج مؤشر سعر الصرف الفعلي الحقيقي لشهر نوفمبر/ تشرين الثاني المنصرم.

وعكست النتائج مواصلة مؤشر سعر الصرف الحقيقي المعتمد على مؤشر أسعار المستهلك التراجع خلال شهر نوفمبر/ تشرين الثاني، حيث تراجع إلى 54.33 في المئة وهي النسبة الأدنى على الإطلاق التي يسجلها المؤشر منذ تفعيله في عام 1994.

وكان المؤشر قد سجل في يونيو/ حزيران الماضي ثاني أدنى مستوياته على الإطلاق، غير أنه سرعان ما عاود الارتفاع بشكل محدود في يوليو/ تموز وأغسطس وسبتمبر/ أيلول.

واعتبارا من سبتمبر/ أيلول عاود المؤشر التراجع، حيث تراجع في أكتوبر/ تشرين الأول من 60.37 في المئة إلى 60.11 في المئة.

ما هو مؤشر سعر الصرف الفعلي الحقيقي؟

مؤشر سعر الصرف الفعلي الحقيقي يتم احتسابه بالارتكاز على المتوسط الهندسي المرجح لنسبة مستوى سعر الليرة مقارنة بمستوى أسعار الدول التي تجمعها بها تجارة خارجية.

ويشير التراجع في المؤشر إلى انخفاض القيمة الفعلية لقيمة الليرة أي تراجع أسعار السلع التركية على صعيد السلع الأجنبية.