أنقرة (زمان التركية) – اعتقلت السلطات في تركيا، شرطيًا يونانيًا وصديقته، قدما بغرض السياحة.

فالاسوديس مانوليس، ضابط الشرطة في قسم شرطة ألكسندروبوليس باليونان، اعتقلته السلطات مع صديقته أهيني أونا بدعوى دخولهما المنطقة المحظورة العسكرية في منطقة قريبة من الحدود مع اليونان في ولاية أدرنة التركية.

وبعد التحقيقات في مكتب المدعي العام في أدرنة، تم نقل الشرطي وصديقته إلى محكمة الصلح الجنائية المناوبة، وتم إطلاق سراحهما لاحقا مع حظر مغادرة البلاد.

وذكر أن فحص الهواتف المحمولة وغيرها من المواد التي تم العثور عليها مع الثنائي مستمر.

يذكر أن الإفراج عن الشرطي اليوناني وصديقته مع حظر الخروج يعني أنهما سيحتجزان في تركيا لحين انتهاء التحقيق والمحاكمة. عدم اليقين بشأن المدة التي سيستغرقها التحقيق وإجراءات المحكمة يعني أنهما محتجزون قسراً في تركيا لأجل غير محدد.