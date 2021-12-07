أنقرة (زمان التركية) – قالت معلومات إن الحكومة في تركيا فرضت زيادة ضمنية في اشتراكات المنازل بخدمة الغاز الطبيعي لم تعلن عنها بشكل رسمي.

وخلال الشهرين الماضيين شهدت اشتراكات الوحدات الصناعية بالغاز الطبيعي زيادة بالأسعار بلغت 63 في المئة بواقع 15 في المئة زيادة خلال شهر أكتوبر/ تشرين الأول و48 في المئة زيادة خلال شهر نوفمبر/ تشرين الثاني.

وأعفت السلطات التركية اشتراكات المنازل من هذه الزيادة، غير أن تفاوت حجم المتر المكعب المستهلك من الغاز الطبيعي نظير الثمن نفسه خلال شهري أكتوبر/ تشرين الأول ونوفمبر/ تشرين الثاني عزز ادعاءات فرض زيادة سرية بأسعار الغاز الطبيعي للمنازل.

تقلص عدد المترات المكعبة المستهلكة نظير المبلغ نفسه بنحو 12 متر مكعب

في مستهل شهر نوفمبر/ تشرين الثاني المنصرم كان سعر 183 متر مكعب من الغاز الطبيعي في العاصمة، أنقرة، يبلغ 400 ليرة غير أن حجم الاستهلاك هذا تراجع إلى 171 متر مكعب في مستهل شهر ديسمبر/ كانون الأول الجاري.

ويؤكد تقلص عدد المترات المكعبة المستهلكة نظير المبلغ نفسه بنحو 12 متر مكعب صحة الادعاءات المثارة بشأن فرض زيادة سرية في أسعار الغاز الطبيعي المقدم للمنازل.

هذا ورصد مشتركو خدمة الغاز الطبيعي للوحدات السكنية زيادة في سعر المتر مكعب، حيث ارتفع سعر المتر مكعب من الغاز الطبيعي في مطلع الشهر الحالي إلى 2.12 ليرة بعدما كان يبلغ 2.06 ليرة بمطلع الشهر الماضي.