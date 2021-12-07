أنقرة (زمان التركية) – قال الرئيس المشارك لحزب الشعوب الديمقراطي، مدحت سنجار، إنه يجب طرح قضية الانتخابات المبكرة على البرلمان التركي.

سنجار قال إنه من غير المقبول أن تستمر الحكومة التي تسببت في مثل هذه الأزمات الكبيرة في في السلطة.

وأضاف سنجار: “ندعوهم إلى الاستقالة، لكننا نعلم أنهم لن يستقيلوا. لهذا السبب نعتقد أن المهمة تقع على عاتق البرلمان الآن. على البرلمان أن يأخذ زمام المبادرة في هذا الصدد. يجب تقديم مشروع الانتخابات المبكرة إلى البرلمان في أسرع وقت ممكن”.

سنجار قال: “نجدد دعوتنا لجميع أحزاب المعارضة. دعونا نجمع مشروع قانون الانتخابات المبكرة هنا معًا دون تأخير. عدد المتضررين من هذا الوضع ليس صغيراً”.

وأشار سنجار إلى أن هناك نواب من حزب العدالة والتنمية سيصوتون لصالح الانتخابات المبكرة، بسبب تضررهم من الوضع الحالي.

وأكد سنجار على أنه إذا كان هذا النظام ينتج الفقر، فلا يمكن توقع أن يحارب هذا النظام الفقر.

يذكر ان الرئيس التركي رجب طيب اردوغان رفض بشدة إجراء انتخابات مبكرة في تركيا، ويصر على عقدها في موعدها عام 2023.