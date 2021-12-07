أنقرة (زمان التركية) – قال رئيس حزب الشعب الجمهوري زعيم المعارضة التركية، كمال كيليتشدار أوغلو، إن ميزانية تركيا تجمع من أموال من الفقراء وتعطى لأباطرة المخدرات في لندن.

كيليتشدار أوغلو أعلن رفضه للموازنة العامة 2022 التي أعلنتها الحكومة التركية، مشيرا إلى أنها فخ ومؤامرة، وأكد أن حزبه سيقول “لا للموازنة”.

وأضاف كيليتشدار أوغلو: “من الذي سيستفيد من هذه الميزانية؟ لا يستفيد المزارع، ولا يستفيد التاجر، ولا يستفيد صاحب المعاش. لا أحد يستفيد”.

وأوضح كيليتشدار أوغلو أن “حزب الشعب الجمهوري سيقول لا للميزانية، لأن هذه هي الميزانية التي تجمع الأموال من الفقراء وتعطيها للمقرضين وأباطرة المخدرات في لندن” في إشارة إلى فوائد القروض التي تدفعها الحكومة بالعملة الأجنبية للمقرضين الدوليين.

وأشار كيليتشدار أوغلو إلى أن الحكومة التركية الحالية تدعم أباطرة المخدرات، مضيفا: “من الذي أخرج ناجي زينداشتي أحد مهربي المخدرات من السجن؟ يتم ضبط أطنان من الكوكايين، المدعي لا يجرؤ على فتح تحقيق”.