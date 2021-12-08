أنقرة (زمان التركية) – طرح البنك المركزي التركي مناقصة إعادة الشراء (ريبو) لأجل أسبوع بنحو 81 مليار ليرة، لأجل حداث سيولة في السوق.

المركزي التركي أعلن اليوم الأربعاء عن مناقصة ريبو بقيمة 80 مليار و999 مليون و999 ألف و973 ليرة لأجل أسبوع، وتلقى عروضا بإجمالي 193 مليار و795 مليون ليرة.

وبلغت نسبة الفائدة البسيطة للمناقصة نحو 15 في المئة، بينما بلغت نسبة الفائدة المركبة نحو 16.16 في المئة.

جدير بالذكر أن البنك المركزي التركي كان قد أقدم مرتين خلال شهر ديسمبر/ كانون الأول الجاري على التدخل في سوق النقد الأجنبي لمنع ما وصفه “بتشكل أسعار صرف غير صحيحة”، حيث باع البنك المركزي التركي نحو 700 مليون دولار خلال الخطوة الأولى ضمن حملة التدخل المباشر في سوق النقد الأجنبي.

وجاءت هذه الخطوة بعد تراجع الليرة أكثر من 45% مقابل الدولار هذا العام، مسجلة بهذا أكبر انخفاض بين عملات الأسواق الناشئة.