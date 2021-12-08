أنقرة (زمان التركية) – زار سفير بريطانيا لدى تركيا، دومينيك شيلكوت، عمدة بلدية إسطنبول، أكرم إمام أوغلو، بمقر البلدية في منطقة ساراشهانه.

إمام أوغلو أعرب عن سعادته لإتاحة السفير الفرصة له للحديث عن رؤيته إسطنبول لإنشاء مستقبل عادل ومزهر ودائم للجميع عقب قمة COP 26 وتبادل الآراء بشأن سبل التعاون المحتملة متقدما بالشكر إلى شيلكوت على هذه الزيارة.

من جانبه أعلن شيلكوت أن لقائه مع إمام أوغلو كان مثمرا وممتعا؛ :؛ بحثا خلاله مشاركته في قمة COP 26 و التصدي للتغيير المناخي وكيفية تحقيق مزيد من التعاون لجعل إسطنبول أكثر خضرة.

يشار إلى أن عمدة إسطنبول المنتمي إلى المعارضة حضر قمة المناخ، بينما قرر الرئيس رجب طيب أردوغان عدم الحضور.

يذكر أن السفير الأمريكي لدى تركيا، ديفيد مايكل ساترفيلد، زار قبل أيام رئيس حزب الديمقراطية والتقدم، علي باباجان.

وكان الرئيس الأمريكي جو بايدن تعهد قبل الفوز بالانتخابات الرئاسية، بدعم المعارضة في تركيا للإطاحة “بالديكتاتور أردوغان”.