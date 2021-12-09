أنقرة (زمان التركية) – شهدت أسعار عدة منتجات زيادة كبيرة في تركيا خلال الآونة الأخيرة، كان أبرزها أوراق المرحاض ومساحيق التنظيف.

وارتفعت حزمة أوراق المرحاض المؤلفة من ست وحدات من 25.75 ليرة إلى 53.90 ليرة، بينما ارتفعت حزمة أوراق المرحاض المؤلفة من 24 وحدة من 66.90 ليرة إلى 90.25 ليرة وارتفعت حزمة أوراق المرحاض المؤلفة من 32 وحدة من 97.50 ليرة إلى 131.50 ليرة.

وعلى الصعيد الآخر ارتفعت أسعار منتجات مساحيق التنظيف من 87.90 ليرة إلى 127 ليرة وحليب الأطفال من 44 ليرة و59 ليرة وفسدق عنتاب من 19 ليرة إلى 29 ليرة.

وشهدت أسعار الديزل زيادة جديدة بواقع 66 قرشا ليتجاوز سعر اللتر حاجز العشر ليرات.

تواصل أسعار العديد من السلع الغذائية والأساسية الارتفاع عقب إعلان هيئة الإحصاء التركية بياناتها الخاصة بالتضخم النقدي.

وعكست إحصاءات التضخم لشهر نوفمبر/ تشرين الثاني المنصرم الصادرة عن هيئة الإحصاء زيادة شهرية بنحو 3.51 في المئة وزيادة سنوية بنحو 21.31 في المئة.