أنقرة (زمان التركية) – رفع نواب حزب الشعوب الديمقراطي، لافتات مكتوب عليها “وزير المافيا والمخدرات” داخل البرلمان التركي، في وجه وزير الداخلية، سليمان صويلو.

شهدت جلسة مفاوضات ميزانية عام 2022 الأخيرة في البرلمان التركي والتي شارك فيها وزير الداخلية التركي، سليمان صويلو، معارك كلامية وبالأيدي.

في البداية عندما اعتلى صويلو المنصة، وصف نائب حزب الشعب الجمهوري، أوزجور أوزال، بـ”عديم الشرف”، ليندلع اشتباك بالأيدي بين نواب حزب الشعب الجمهوري والعدالة والتنمية.

وبعد ذلك، استهدف صويلو نواب حزب الشعوب الديمقراطي، حيث قال لهم بصوت عال: “الأكراد يكرهونك. الأكراد يكرهونك. الأكراد يكرهونك”.

وتسببت هذه الكلمات في غضب نواب الحزب الكردي، الذين احتجوا بالقرع على المقاعد، فضلا عن رفع لافتات مكتوب عليها “وزير المافيا، وزير المخدرات، وزير الشؤون الجنائية”.

وفقد صويلو السيطرة على نفسه بعد إشهار اللافتات في وجهه، وانصرف من البرلمان.

ياتي ذلك بعد أن اتهمت البرلمانية عن حزب الشعوب الديمقراطي في تركيا، ميرال دانيش، سليمان صويلو، بتهديدها في البرلمان، وقالت دانيش إن الوزير هددها علانية أثناء مغادرتها المنصة.

وأوضحت دانيش أن الوزير صويلو قال لها: “ستري في المساء، ستخرجين ورأسك محني”.

وأضافت دانيش: “أيها الوزير، نحن النواب لم ولن نستسلم رغم كل جرائمكم واعتداءاتكم ومؤامراتكم. نعلم أنك تتولى وزارة الداخلية، والطبل بين يديك، نقدر أن لديك المطرقة، الشرطة بين يديك، وتقاضي بأدلة كاذبة”.

الرئيس المشارك لحزب الشعوب الديمقراطي الكردي، مدحت سنجار، قال تعليقا على الواقعة إن وزير الداخلية التركي، سليمان صويلو، لا يخجل أبدا من تهديد الشعب ولا المعارضة، لأنه يأخذ شجاعته من السلطة والنظام.