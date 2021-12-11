أنقرة (زمان التركية) – انتقد رئيس حزب الديمقراطية والتقدم، علي باباجان، تدخل البنك المركزي التركي لإحداث سيولة في السوق المالي، عبر طرح مناقصة إعادة شراء “ريبو”.

باباجان قال من خلال تدوينة على تويتر: “هناك تدخل من البنك المركزي في السوق مرة أخرى. لقد قلت ذلك مرات عديدة. أكرر، التدخل الحقيقي يجب أن يتم من القصر”.

وأكد باباجان أن هذه الإجراءات لن تخفض سعر الصرف العملات الأجنبية مقابل الليرة، ولن تساهم في تقديم أي شيء للمواطنين.

وكان البنك المركزي التركي طرح مناقصة إعادة شراء (ريبو) لأجل أسبوع بنحو 81 مليار ليرة، لإحداث سيولة في السوق.

المركزي التركي أعلن يوم الأربعاء عن مناقصة ريبو بقيمة 80 مليار و999 مليون و999 ألف و973 ليرة لأجل أسبوع، وتلقى عروضا بإجمالي 193 مليار و795 مليون ليرة.

وبلغت نسبة الفائدة البسيطة للمناقصة نحو 15 في المئة، بينما بلغت نسبة الفائدة المركبة نحو 16.16 في المئة.

جدير بالذكر أن البنك المركزي التركي كان قد أقدم مرتين خلال شهر ديسمبر/ كانون الأول الجاري على التدخل في سوق النقد الأجنبي لمنع ما وصفه “بتشكل أسعار صرف غير صحيحة”، حيث باع البنك المركزي التركي نحو 700 مليون دولار خلال الخطوة الأولى ضمن حملة التدخل المباشر في سوق النقد الأجنبي.

وجاءت هذه الخطوة بعد تراجع الليرة أكثر من 45% مقابل الدولار هذا العام، مسجلة بهذا أكبر انخفاض بين عملات الأسواق الناشئة.