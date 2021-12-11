أنقرة (زمان التركية) – استخدم الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، آية من القرآن الكريم، لإقناع شعبه بضرورة الصبر على الأزمة الاقتصادية، دون أن يحمل حكومته مسئولية التراجع الاقتصادي.

وقال أردوغان خلال الجلسة الافتتاحية للمؤتمر السادس عشر للاتحاد البرلماني لمنظمة التعاون الإسلامي، إن الله تعالى يقول في القرآن: “ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين”.

أردوغان بعد أن كان ينكر وجود أزمة اقتصادية في بلادة، ويعلق الأزمة على المؤامرات الخراجية ضد تركيا، قال إن الله تعالى من خلال هذه الآية، يأمر الناس بالصبر، مشيرا إلى أن المسلمين هم أناس يرون الحياة الدنيوية على أنها اختبار.

تراجعت قيمة الليرة التركية بشدة، وفقدت هذا العام 45 بالمئة من قيمتها، وارتفع التضخم النقدي متجاوزا 21 بالمئة.

وعلق موقع “أرتي جرتشاك” التركي على كلمات أردوغان بشكل ساخر، حيث قال إن أردوغان الذي يعيش في قصر، يأمر الناس بالصبر.

Sarayda yaşayan Erdoğan: Rabbimiz 'Sizi biraz korku ve biraz açlıkla; mallardan, canlardan ve ürünlerden eksiltmekle deneriz' bu şekilde buyurmaktadırhttps://t.co/xZT21ZM4PL pic.twitter.com/twJTiyBLEZ — Artı Gerçek (@artigercek) December 10, 2021

وقال المدون التركي “ريزا”: “الشخص الذي يقول هذه الكلمات يجلس على مرحاض مطلي بالذهب وزوجته تحمل حقيبة بخمسين ألف دولار، وهم من أثرياء العالم”.

أما المدون التركي “يلديز”، فقال: “انظر إلى ما يفعله الملوك والملكات والسلاطين الذين يعيشون في القصر من أجل البلد”.

لتبرير الأزمة الاقتصادية، أردوغان يقرأ آية: (ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال) بمعنى أنه يزعم أن الله هو سبب الأزمة! حسنا لماذا لا ينسب الإيجابيات إلى الله أيضا بل يقول دوما: إننا أنجزنا هذا وذاك! أين هو من (ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك) pic.twitter.com/7YIorsUzxO — نبض تركيا NabdTurkey (@nabdturkey) December 11, 2021

حساب نبض تركيا، الذي يتابع المشهد التركي، وينشر تحليلات باللغة العربية، قال: “لتبرير الأزمة الاقتصادية، أردوغان يقرأ آية: (ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال) بمعنى أنه يزعم أن الله هو سبب الأزمة! حسنا لماذا لا ينسب الإيجابيات إلى الله أيضا بل يقول دوما: إننا أنجزنا هذا وذاك! أين هو من (ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك)”.

وأضاف: “هذا هو فهم أردوغان المغلوط للإسلام (ومع أن) عقيدتنا تطالبنا بإسناد الإيجابيات إلى الله والسلبيات إلى أنفسنا، لكن أردوغان يقول ويفعل العكس. والطامة الكبرى أن السذج من جماهير المسلمين يصفقون لأردوغان؛ لأنه قرأ الآية واستدل بها!” على حد تعبيره.