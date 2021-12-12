أنقرة (زمان التركية) – قال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، إن اليونان لم تسمح لبلاده ببناء محطة نووية على أراضيها، بعكس ما فعلت تركيا.

المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، تحدث مع قناة Antenna TV اليونانية، وقارن بين تركيا واليونان وأدلى بتعليقات حول الرئيس رجب طيب أردوغان.

وأوضح بيسكوف أن لدى روسيا العديد من الشركات التي ترغب في الاستثمار في الاقتصاد اليوناني، مثلما يحدث في تركيا.

وأضاف بيسكوف: “بالطبع، لا يُسمح بكل مشروع في اليونان. على سبيل المثال، قمنا ببناء محطة “أكويو” للطاقة النووية في تركيا ولكن للأسف الطاقة النووية محظورة في اليونان”.

وكما أعرب بيسكوف عن احترامهم لدور الرئيس رجب طيب أردوغان كصانع قرار.

وبشأن الخلافات بين تركيا وروسيا حول العديد من القضايا، قال بيسكوف: “من المستحيل ألا يحدث ذلك. لكن كلما اجتمع قادة البلدين، يجلسون لمدة 5 ، 6 ، 7 ساعات و لا يظهرون أمام الصحافة حتى يصلون إلى حل. إنهم دائمًا ما ينجحون في القيام بذلك”.

وبينما أعرب بيسكوف عن رغبتهم في اتخاذ موقف وسيط في التوتر بين تركيا واليونان، قال بيسكوف “ندعو الجانبين إلى التزام الهدوء والاستعداد لحل هذه القضية”.

يذكر أن اليونان أبدت مخاوفها من انفجار وقع في وقت سابق هذا العام بمحطة أكويو النووية في ولاية مرسين القريبة من اليونان، وطالبت بوقف النشاط النووي التركي.