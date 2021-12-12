أنقرة (زمان التركية) – اعتقلت السلطات في تركيا عددا من الصحفيين والنشطاء الإعلاميين الذين يعدون تقاريرًا إعلامية من الشارع، لنقل نبض المواطنين، بعد غياب مثل هذه التغطيات عن وسائل الإعلام.

الصحفي حسن كوسكوي، الذي يعد تقاريرا إعلامية من الشارع ويبثها عبر قناته Kendine Muhabir على موقع يوتيوب، اعتقل مجددا بعدما أفرج عنه قبل أيام.

طالت حملة الاعتقالات أيضا معدي تقارير آخرين من بينهم عارف كوجابيك صاحب قناة Ilave TV ومحمد كويونجو من مراسل قناة Sade Vatandaş على موقع يوتيوب.

وفي ساعات الصباح شنت قوات الأمن التركية حملة اعتقالات ضد معدي تقارير الشارع. عبر حساباتهم بمواقع التواصل الاجتماع أعلن الأشخاص الثلاثة اعتقالهم.

وكانت قوات الأمن سبق وأن اعتقلت كوسكوي وهو ما دفع زوجته إلى مواصلة مسيرة زوجها.زوجة أعلنت كوسكوي هذا الصباح اعتقال قوات الأمن لزوجها مجددا.

ونشرت قناة Kendine Muhabir عبر تويتر تغريدة أوضحت خلالها أن الشرطة داهمت منزل مالك القناة صباح اليوم وصادرت حاسوبه الشخصي وكل أجهزة الاتصالات الخاصة بهم. وحملت القناة في تغريدتها مجاهد برينجي، عضو اللجنة التنفيذية بحزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا، مسؤولية اعتقال مالك القناة.

يُذكر أن مجاهد تردد اسمه في الرأي العام التركي مؤخرا على خلفية مزاعم تورطه في مراسلات جنسية عبر تطبيق واتس آب.

وفي السياق نفسه أعلنت قناة Sade Vatandaş عبر حسابها بمواقع التواصل الاجتماعي مداهمة قوات الأمن لمنزل مالك القناة غير أنها لم تتمكن من اعتقاله نظرا لوجود خارج إسطنبول، مفيدة أن بلوغ الاعتقالات منازل الصحفيين يعكس الوضع المتدهور الحالي للبلاد.

هذا وتضمنت المعلومات المتداولة أيضا أنباء عن اعتقال عارف كوجابيك، صاحب قناة İlave TV، بجانب مصور القناة أيضا.