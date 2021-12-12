أنقرة (زمان التركية) – أعلن خورشيد كيليتش أمين حزب العدالة والتنمية الحاكم في “يوزجات” استقالته من منصبه بشكل مفاجيء.

كيليتش قال من خلال منشور على فيسبوك: “أستقيل من واجبي كرئيس للمنطقة المركزية لحزب العدالة والتنمية بسبب كثافة عملي. سأبقى دائمًا مخلصًا لقائدنا رجب طيب أردوغان وحزبنا”.

إلا أن استقالة تأتي بعد انتشار فيديو له وهو يتناول المخدرات.

في الفيديو يظهر كيليتش وهو فاقد للوعي بعد تناوله مخدر الـ”ميثامفيتامين”، ويوجد على مكتبه أنبوب يستخدم لتناول المخدر.

كما يظهر في الفيديو، درج مكتب كيليتش، وبداخله كيس أزرق من المخدرات، وبجانبه ميزان حساس.

ورفض كيليتش الاعتراف بصخة الفيديو مشيرا إلى أنه سيتقدم ببلاغ للمدعي العام.

تركيا.. 5 آلاف حبة مخدرة في مؤسسة حكومية!

ومؤخرا تم الكشف عن ضبط 5 آلاف حبة مخدرات اصطناعية في مبنى مديرية الأسرة والخدمات الاجتماعية بمحافظة ملاطية.

جدير بالذكر أنه خلال الأشهر الماضية أعلنت وحدة مكافحة جرائم المخدرات أن تركيا أصبحت من المحطات الجديدة لتجارة المخدرات القادمة من أمريكا الجنوبية.