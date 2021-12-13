أنقرة (زمان التركية) – قال عضو حزب المستقبل، عبد الله جوزال دولجار، إن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، تسلل إلى الحياة السياسية بسبب فشله في التجارة.

تصريحات جوزال دولجار، جاءت خلال حوار أجراه معه الصحفي التركي نافشين مانجو.

وأوضح جوزال دولجار أنه كان يعمل بالمجال المصرفي في منطقة “قاسم باشا” في إسطنبول، حيث كان يعيش الرئيس أردوغان.

وأضاف جوزال دولجار: “كان الرئيس تاجراً في قاسم باشا، فشل في مشروعه التجاري. أعرف ذلك لأنني أقوم بأعمال مصرفية في المنطقة. هذا ما سمعته من الحي هناك. لذلك فهو لا يعرف التجارة”.

وأشار جوزال دولجار إلى أن أردوغان وقتها، قال إنه فشل في التجارة، لذلك سيبحث عن طريقه في السياسة.