أنقرة (زمان التركية) – منحت جائزة فايمار الألمانية لحقوق الإنسان لعام 2021 إلى الرئيس المشارك السابق لحزب الشعوب الديمقراطي، صلاح الدين دميرطاش.

الجائزة التي منحت من قبل بلدية فايمار الألمانية لدميرطاش غيابيا بسبب اعتقاله منذ نوفمبر 2016، تسلمها نيابة عنه شقيقه سليمان دميرطاش.

كما حضر حفل توزيع الجائزة وزير الثقافة الألماني مايكل روث، الذي وصف دميرطاش بأنه سياسي ومدافع عن حقوق الإنسان وديمقراطي يتمتع بـ “الشجاعة والدفء والذكاء”.

كما أوضح روث أنه يرى دميرطاش على أنه أمل لإرساء الديمقراطية في تركيا.

ومن جانبه أرسل دميرطاش، المسجون في سجن أدرنة، رسالة شكر إلى الحفل.

وفي كلمة في الحفل، قال رئيس بلدية فايمار، بيتر كلاين، إن دميرطاش يعتبر جديرًا بالجائزة لجهوده من أجل حل ديمقراطي للمشكلة الكردية، وإرساء الديمقراطية، وحرية المعتقد، والمساواة بين الناس في تركيا من حيث اللغة والثقافة والتقاليد.

يذكر أنه في ديسمبر 2020، قضت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان بانتهاك حقوق دميرطاش عدة مرات أثناء اعتقاله واحتجازه قبل المحاكمة.

وفي إشارة إلى أن اعتقال دميرطاش قيد حرية التعبير السياسي عن التعددية والمجتمعات الديمقراطية، قضت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان بضرورة الإفراج عن زعيم حزب الشعوب الديمقراطي السابق في أقرب وقت ممكن.