أنقرة (زمان التركية) – قال زعيم المعارضة التركية رئيس حزب الشعب الجمهوري، كمال كيليتشدار أوغلو، إن فرق سعر الصرف لن يخل بالميزانية العمومية للحكومة فقط، ولكن أيضًا بالميزانية العمومية لجميع البلديات والمنظمات المستقلة.

وأضاف زعيم المعارضة: “قلت إننا لسنا بحاجة إلى مشاريع مجنونة. هذا البلد بحاجة إلى رجال أذكياء، وليس رجال مجانين”.

واستعار زعيم المعارضة، المصطلح الذي أطلقه الرئيس رجب طيب أردوغان على مشروع قناة إسطنبول الذي وصفه الرئيس سابقا بأنه “مشروع مجنون”، للإشارة إلى السياسة المالية الحالية التي يتبعها الرئيس أردوغان، والقائمة على خفض الفائدة، والتي أدت إلى زيادة الأسعار وتراجع قيمة الليرة.

وتابع كيليتشدار أوغلو: “نحن بحاجة للأشخاص الذين يطرحون المشاكل على الطاولة ويناقشونها بصراحة. نعلم جميعًا أنه سيتم حل العديد من المشكلات في وقت قصير عندما نقترب من -تولي- السلطة. لا يوجد مشكلة لا يمكن حلها في وقت قصير. تركيا ليس لديها مشاكل لا يمكن حلها. بالحكمة والمعرفة والتشاور”.

وأشار كيليتشدار أوغلو إلى أنه بغض النظر عن العبء الثقيل الذي يتحمله حزب الشعب الجمهوري، لكن يمكنه التغلب على كل هذه المشاكل.

وأكد كيليتشدار أوغلو أن مصدر المشاكل هم من يحكمون البلاد، لأن المسؤولية تقع عليهم، فإذا لم يتمكنوا من حلها، فالمعارضة ستكون بحاجة إلى حلها، ومن يحلها يجب أن يأتي إلى السلطة.