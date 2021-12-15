أنقرة (زمان التركية) – قال أيدين أونال كبير مستشاري الرئيس التركي رجب طيب إردوغان حتى استقالته في 2015، إن الاقتصاد التركي خُرب بسبب صهر الرئيس وزير المالية الأسبق بيرات ألبيراق المستقيل في نوفمبر 2020.

عبر تدوينة على تويتر، ألقى أونال، باللوم على وزير الخزانة ومالية الأسبق وصهر أردوغان، بيرات ألبيراق، في الأزمة الاقتصادية، وقال: “الاقتصاد التركي، الذي وصل إلى نقطة جيدة بالجهد والعرق والنضال، تم تدميره من قبل الصهر وشغف الحشد غير الكفؤ من حوله. لم يكن الدمار في الاقتصاد فقط، ولكن أيضًا في القضية والحركة والأمل التي أقامتها القلوب المضحية بالذات منذ قرون. عار عليك!”.

وفي إشارة إلى رفضه تدخلات أردوغان في السياسة الاقتصادية، طالب أونال البرلماني السابق عن حزب العدالة والتنمية والكاتب السابق لخطابات الرئيس أردوغان، باستعادة وزير المالية جميع السلطات والمسؤوليات، مشيرا إلى أن الوزير وحده هو الذي يجب أن يدلي بحرية بتصريحات حول اقتصاد تركيا.

كما أوضح أونال أنه يجب تغيير رئيس البنك المركزي على الفور، وتعيين شخص يمكنه الاعتراض عند الضرورة، ويكون شجاعًا وحكيمًا ويحافظ على استقلاليته في جميع الأحوال.

وأكد مستشار أردوغان السابق أنه يجب أن يتم إعداد تصريحات الرئيس الخاصة بالاقتصاد بدقة بالتشاور مع الوزير ورئيس البنك المركزي، والتأكد من أنه يدلي بتصريحات مطمئنة بعيدًا عن مفاهيم مثل “الحرب”.

وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قال مؤخرًا إن تركيا تخوض “حرب استقلال اقتصادي”، وانعكست تصريحات أردوغان سلبا على الليرة التي فقدت 45 بالمئة من قيمتها هذا العام، وفاقم من خسائرها إصرار الرئيس على خفض الفائدة رغم ارتفاع معدل التضخم النقدي الذي تجاوز 21 بالمئة.

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