أنقرة (زمان التركية) – قال رئيس حزب الديمقراطية والتقدم علي باباجان إن مجرد الحديث عن احتمالية فرض حالة الطوارئ مؤشر لما فعلته الحكومة بالاقتصاد.

وخلال اجتماع التقييم الأسبوعي لحزبه، علق باباجان على الموضوع الأكثر تداولا مؤخرا في تركيا، وهو إمكانية فرض حالة الطوارىء بذريعة الأزمة الاقتصادية.

وأوضح باباجان أن الديمقراطية في تركيا خرجت منتصرة من كل صراع دخلته، وإن تعرضت العملية الديمقراطية لانقطاع من حين وآخر، وأن أولئك الذين حاولوا قتل الديمقراطية ورفض إرادة الشعب فقدوا دائما.

وأضاف باباجان: “فرض حالة الطوارئ من دون مبرر حقيقي أمر يلحق ضررا كبيرا بديمقراطيتنا، ذلك لأن حالة الطوارئ تعني تعليق مواد الدستور المتعلقة بالحقوق الأساسية لفترة”.

وأكد رئيس حزب الديمقراطية والتقدم أن مجرد الحديث عن احتمالات حالة الطوارئ هو دليل واضح يكشف الوضع الاقتصادي السيئ الذي قادت إليه هذه الحكومة.

وفي نهاية تصريحاته، طالب باباجان الحكومة بأن ترفض بشكل حاسم عاجل مثل هذا القيل والقال بشكل لا لبس فيه .