أنقرة (زمان التركية) – تراجع تعادل القدرة الشرائية لتركيا إلى ما دون متوسطها بدول الاتحاد الأوروبي المقدر بـ 38 في المئة وذلك بعد بلوغ مؤشر إجمالي الناتج المحلي لتركيا 62 نقطة.

وأعلن مكتب الإحصاء الأوروبي عن نتائج تعادل القدرة الشرائية لعام 2020، حيث كشفت الإحصاءات عن بلوغ متوسط مؤشر إجمالي الناتج المحلي نحو 100 في المئة بدول الاتحاد الأوروبي وتراجع هذه النسبة في تركيا إلى 62 في المئة.

وشملت الإحصاءات الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي البالغ عددها 27 دولة بجانب ثلاث دول بمنظمة التجارة الحرة الأوروبية ألا وهي النرويج وأيسلندا وسويسرا بجانب المملكة المتحدة وخمس دول مرشحة لعضوية الاتحاد، وهي تركيا وكاراداغ وألبانيا وصربيا ومقدونيا ومرشحة محتملة لعضوية الاتحاد وهي البوسنة والهرسك.

هذا وسجلت لوكسمبورغ أعلى قيمة لمؤشر إجمالي الناتج المحلي بنسبة بلغت 263 نقطة، بينما سجلت ألبانيا أقل قيمة لمؤشر إجمالي الناتج المحلي بنسبة بلغت 30 نقطة.