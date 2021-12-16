أنقرة (زمان التركية) – زعم دولت بهجلي، رئيس حزب الحركة القومية وحليف الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أنه لا يوجد شيء غير عادي في الاقتصاد التركي، رغم أن الليرة التركية تشهد تراجعًا قياسيًّا جديدا كل يوم أمام العملات الأجنبية.

وادعى بهجلي أن حالة الاقتصاد التركي جيدة، وأن الجميع سيرى قريبًا أن التصريحات التي لا أساس لها من الصحة حول وضع الاقتصاد التركي هي خطأ تاريخي.

ومع أن بهجلي اعترف بوجود مشاكل اقتصادية في تركيا، إلا أنه أكد أن هذه المشاكل مؤقتة وأن التحالف الحاكم قادر على تجاوزها.

وفي إشارة إلى المعارضة، أفاد بهجلي أن طرح تكهنات قائمة على الجهل فيما يخص معايير الاقتصاد الكلي ليست سوى خدمة لأولئك الذين يتابعون سقوط تركيا.

وأضاف بهجلي: “حزيران / يونيو 2023، موعد إجراء الانتخابات، يبشر بانتصار البعث الوطني والوحدة الوطنية”.

وأكد بهتشلي أنه لن يتحدد مستقبل تركيا من قبل القوى الأجنبية أو العقول السياسية المخزية، بل من قبل الأمة التركية.

يذكر أن الدولار سجل صباح اليوم رقما قياسيا جديدا أمام الليرة ببلوغه إلى 15.28 ليرة، وذلك قبل ساعات من اجتماع لجنة السياسات المالية بالبنك المركزي التركي حول سعر الفائدة.