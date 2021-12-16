أنقرة (زمان التركية) – طرحت ديلاك جونجور، الكاتبة بصحيفة “صباح” المعروفة بقربها للحزب الحاكم في تركيا، ادعاءات مثيرة للجدل بشأن اجتماع وزير الخزانة والمالي نور الدين نباتي مع شخصيات بارزة في عالم الأعمال خلال الأيام الماضية.

وزعمت جونجور أن الوزير الجديد نباتي طالب رجال الأعمال خلال الاجتماع بتحويل 100 مليون دولار إلى الليرة لكل منهم، في سبيل التغلب على أزمة انخفاض الليرة أمام العملات الأجنبية.

وأضافت جونجور في مقالها الوزير أن نباتي ناقش خلال الاجتماع ما سماه “النموذج الاقتصادي الجديد”، وتطرق إلى خمس خطوات محورية، وأضافت قائلة: “بلغتني أنباء عن أن نباتي أعلن خلاله الاجتماع أنه يتفق مع رجال الأعمال بشأن ضرورة خفض الفائدة وأسعار صرف العملات الأجنبية لشراء الليرة. وطالب رجال الأعمال بعدم استغلال انخفاض الفائدة وإيداع النقود التي سحبوها من البنوك بالدولار”.

وذكرت جونجور أن نباتي أكد خلال حديثه عن النموذج الجديد على تحسن عجز الميزان الجاري قائلة: “هذه الخطوات قد تكون صائبة لكن هل ستوقف الارتفاع في أسعار الصرف؟ لا اعتقد هذا على المدى القصير. اعتقد لتحقيق هذا يجب العودة إلى هذه الخطوات وإقرار خطوة تتعلق بسعر الصرف”.

يذكر أن المسؤولين الأتراك صرحوا بأنهم يجربون نهجًا جديدًا في المجال الاقتصادي، قاصدين به النموذج الاقتصادي الصيني الذي يقوم على أساس “الإنتاج بتكاليف رخيصة وتصدير المنتجات بالدولار” على حد قولهم.

وعلق حساب “نبض تركيا” المختص في الشأن التركي على هذه الخطوة قائلا: “حكومة أردوغان تطالب كل رجل أعمال في تركيا بصرف 100 ألف دولار وشراء الليرة من أجل دعم العملة المحلية! أصبحت تركيا مثل سوريا التي كانت تفرض على كل سوري قادم من الخارج صرف 100 دولار عند الحدود.. أردوغان كان يحلم بتحويل سوريا إلى تركيا بينما هو حول بلاده الي سوريا!” علي حد تعبيره.