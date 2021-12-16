أنقرة (زمان التركية) – أدلى وزير الخارجية اليوناني نيكوس ديندياس بتصريحات للصحفيين عقب لقائه بنظيره الإسباني خوسيه مانويل الباريس.

وأكد ديندياس في تصريحاته أنهم حصلوا على ضمانات من إسبانيا بعدم بيع السلاح إلى تركيا قائلا: “يسعدني أن أعلن أنني حصلت على ضمانات من نظيري الإسباني بشأن تحرك إسبانيا دائما وأبدا ضمن الإطار الأوروبي المحدد. وأتقدم بالشكر له على هذا التعهد الصريح”.

وأعرب ديندياس في الوقت ذاته عن مخاوفه بشأن رغبة إسبانيا في تفعيل التعاون العسكري مع تركيا، مشيرا إلى المسؤولية الواقعة على عاتق الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي منذ عام 2008 بعدم تقديم معدات تكنولوجية عسكرية قد يتم استخدامها في شن هجمات ضد أهداف يونانية.

جدير بالذكر أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان كان قد التقى برئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز، في السابع عشر من نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي. وفي تصريحاته عقب اللقاء أعلن أردوغان اتفاق الطرفين على تعزيز التعاون بينهما.