أنقرة (زمان التركية) – أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن حكومته عازمة على وضع حد “في أقرب وقت” للغموض السائد في الفترة الأخيرة جراء التقلبات في أسعار صرف الليرة التركية وغلاء الأسعار.

وقال أردوغان في خطاب ألقاه امس الخميس بالمجمع الرئاسي في أنقرة، برفقة وزير العمل وداد بيلغين، وممثلي نقابات العمال ومانحي العمل، إن الحد الأدنى للأجور لعام 2022 سيكون 4 آلاف و250 ليرة تركية، ما يزيد بـ50% عن مستواه الحالي.

وأضاف: “أعتقد أننا سنقطع مسافة مهمة للغاية على طريق تعزيز أجواء الثقة والاستقرار من خلال إجراءات جديدة سننفذها (اقتصاديا)”.

وشدد الرئيس التركي: على أن “لا المضاربين على أسعار الصرف والفائدة ولا أعداء تركيا في الداخل والخارج ولا الطامعين الجشعين بمقدورهم تحديد مستقبل بلادنا وشعبنا”.

جاءت تصريحات أردوغان بعدما أعلن البنك المركزي التركي في وقت سابق امس الخميس خفض سعر الفائدة 100 نقطة أساس على عمليات إعادة الشراء “الريبو” لأجل أسبوع، ليصبح 14 في المئة.

وهوت الليرة التركية إلى مستويات تاريخية، حيث تم تداولها امس عند مستوى 15.4668 ليرة للدولار.