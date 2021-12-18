أنقرة (زمان التركية) – قال البرلماني التركي المعارض عن حزب الشعوب الديمقراطي، عمر فاروق جرجرلي أوغلو، إن حزب العدالة والتنمية الحاكم هو حزب القمع والشر.

تصريحات جرجرلي أوغلو، جاءت تعليقا على وفاة 4 في السجون التركية خلال أسبوع واحد.

وقال جرجرلي أوغلو ليس هناك وزير عدل، لكنه في الواقع “وزير القسوة”.

وبخصوص الحزب الحاكم بزعامة الرئيس رجب طيب أردوغان، أشار جرجرلي أوغلو إلى أن هذا الحزب ليس العدالة والتنمية، بل القمع والشر.

وأثارت تصريحات جرجرلي أوغلو، غضب نواب حزب العدالة والتنمية، وطالب نائب رئيس كتلة العدالة والتنمية، مصطفى ألطينتاش، بطرد جرجرلي أوغلو من البرلمان.

تركيا..اعتقال 12 عضوًا بحزب الشعوب الديمقراطي الكردي

في سياق آخر تم الكشف عن اعتقال 12 شخصا تابعين لحزب الشعوب الديمقراطي الكردي في نطاق التحقيق الذي تم إطلاقه بشأن المؤتمر الإقليمي لحزب الشعوب الديمقراطي في اسطنبول يوم 12 ديسمبر.

وبدأ مكتب المدعي العام في اسطنبول تحقيقا، على خلفية أن “الشعار الذي يشيد بزعيم المنظمة الإرهابية – زعيم حزب العمال الكردستاني عبد الله أوجلان- رُدد وتم غناء الأناشيد التنظيمية في المؤتمر”.

وعلم أنه تم تنفيذ عملية الاعتقالات صباح الجمعة، في إطار التحقيق الذي أجراه مكتب المدعي العام في إسطنبول، ومن بين المعتقلين، مسؤولون تنفيذيون من حزب الشعوب الديمقراطي.