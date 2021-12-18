أنقرة (زمان التركية) – دعا الزعيم الكردي المعتقل صلاح الدين دميرطاش، إلى إجراء انتخابات مبكرة في تركيا قبل الانهيار الكامل للبلاد.

عبر تويتر قال صلاح الدين دميرطاش، المعتقل منذ 4 نوفمبر 2016، إنه لا شيء غير الانتخابات يمكنه حل الأزمة التي سببها النظام الوحشي المسمى نظام الحكم الرئاسي. وفق تعبيره.

وأوضح ديمرطاش أن المشكلة الرئيسية في تركيا هي أزمة الثقة والقانون، فلا يمكن لرفع الحد الأدنى للأجور أن يغلق الثقب الأسود الذي فتح.

وكان الرئيس رجب طيب أردوغان أصدر قرارا بمضاعفة الحد الأدنى للأجور، في ظل ارتفاع التضخم النقدي، وتراجع قيمة الليرة أمام العملات الأجنبية مع إصرار أردوغان على خفض الفائدة.

وأكد دميرطاش أن “الوضع خطير للغاية. يجب إجراء انتخابات مبكرة قبل الانهيار التام للبلاد”.

وتتزايد مطالب المعارضة بإجراء انتخابات مبكرة، فيما يرفض أردوغان ويصر على إجراءها بوعدها عام 2023، في ظل تراجع شعبية حزب العدالة والتنمية الحاكم.