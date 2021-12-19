أنقرة (زمان التركية) – تعادل فريقا جالطة سراي ونظيره بلدية إسطنبول بهدف لكل منهما.

المباراة عقدت على استاد ناف ضمن فاعليات الأسبوع الـ17 من الدوري التركي الممتاز.

وسجل هدف جالطة سراي اللاعب المصري مصطفى محمد في الدقيقة 87. أما هدف بلدية إسطنبول فسجله سيتغانو أوكاكا في الدقيقة 20.

وخلال المباراة حصل ليو دوارتي من فريق بلدية إسطنبول على كارت إنذار أحمر.

وبهده النتيجة يحتل بلدية إسطنبول المركز الثالث في جدول الدوري التركي، بإجمالي 29 نقطة.

أما جالطة سراي فيأتي في المركز العاشر، بإجمالي 24 نقطة.

ويتصدر الدوري التركي طرابزون سبور بإجمالي 42 نقطة.