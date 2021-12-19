أنقرة (زمان التركية) – قال أستاذ الاقتصاد العالمي، ستيف هانكي، إن الليرة بلغت مستويات قياسية وأن الرئيس رجب طيب أردوغان دمّر الليرة بمفرده بسبب أفكاره الجنونية بشأن سعر الفائدة.

جاء ذلك في تغريدة عبر تويتر تطرق خلالها إلى التطورات الاقتصادية في تركيا.

ووصف هانكي أردوغان بربان السفينة الغارقة وذكر أن القباطنة يغرقون أيضا مع سفنهم.

وقال ستيف هانكي إن المركزي التركي باع من احتياطي النقد الأجنبي المتقلص بالفعل وذلك لأجل دعم الليرة بعدما تجاوز سعر الدولار 17 ليرة، مؤكدا أن الليرة ستواصل نزيفها بسبب وضع أردوغان بمفرده جميع السياسات الاقتصادية للبلاد.

هذا وصرح هانكي أن معدل التضخم في تركيا سبق وأن بلغت 59 في المئة بالماضي قائلا: “حساباتي تشير إلى ارتفاع معدلات التضخم إلى 137.76 في المئة. أردوغان بمفرده يعمل على تدمير الاقتصاد التركي وينجح في هذا. يا لها من كارثة”.

مع إصرار أردوغان على خفض الفائدة التي تبلغ حاليا 14 بالمئة بعد أن كانت 19 بالمئة، ارتفع التضخم النقدي في تركيا إلى 21.31٪، وتراجعت قيمة الليرة بشدة أمام العملات الأجنبية إذ سجل الدولار 16.40 ليرة.

نتيجة لذلك، تتزايد مطالب المعارضة بإجراء انتخابات مبكرة، فيما يرفض أردوغان ويصر على إجراءها بموعدها عام 2023، في ظل تراجع شعبية حزب العدالة والتنمية الحاكم.