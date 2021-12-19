أنقرة (زمان التركية) – قال الصحفي التركي، مراد يتكين، إن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، قرر أن يلجأ لتقديم تنازلات في السياسة الخارجية، لإنقاذ الاقتصاد.

يتكين نشر مقالا على موقع “sahibindenreport”، قيم من خلاله زيارات رجب طيب أردوغان مؤخرًا للخارج على محور التطورات الاقتصادية الحالية.

وأوضح يتكين أن الحكومة التركية يمكن أن تقدم تنازلات في السياسة الخارجية لجلب الاستثمارات الخارجية والخروج من أزمة العملة.

وأشار يتكين إلى أن هناك بوادر تليين مع الإمارات وأرمينيا اللتين كانت تتعامل معهما الحكومة حتى وقت قريب على أنهما أعداء.

كما ذكر الصحفي التركي أن الرئيس أردوغان يمكن أن يطلق سراح رجل الأعمال، عثمان كافالا، في سبيل تحسين علاقاته مع الاتحاد الأوروبي.