دبي (زمان التركية)ــ احتفلت جامعة الدول العربية بمشاركتها في معرض إكسبو 2020 دبي، بمشاركة الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، كما حضر الاحتفال عن الجانب الإماراتي خليفة شاهين المرر وزير دولة – وزارة الشؤون الخارجية و التعاون الدولي.

وصرح مصدر مسئول بالأمانة العامة أن الاحتفال بدأ بعزف السلام الوطني الإماراتي وعرض موسيقي عسكري قدمته الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري التابعة للجامعة العربية، تبعته كلمة افتتاحية للأمين العام حرص خلالها على تقديم التهنئة لدولة الإمارات بمناسبة عيدها الخمسين، مشيداً فيها بحكمة قيادتها التي جعلت منها بلداً للإنجاز و التميز، و مؤكدا أن كلمة السر في كل من تجربة الإمارات و مسيرة الجامعة العربية هي الاتحاد والوحدة.

ونقل المصدر عن أبو الغيط تأكيده أن الجامعة، و بالرغم من كل الظروف والعقبات، لا تزال حية وحاضرة ما دام الشعور العربي راسخا في وجدان أبنائها.

و ذكر المصدر أن الأمين العام تطرق في حديثه إلى جناح جامعة الدول العربية في إكسبو 2020 دبي، الذي اختير له شعار ألف مفتاح و مفتاح، ومزج بين استعراض تراث الجامعة العربية، ورؤيتها للمستقبل.

و اختتم أبو الغيط كلمته بالاشادة بنجاح هذا المعرض الذي يقام لأول مرة في المنطقة العربية، مؤكدا أنه يبعث رسالة تفاؤل بأن العرب قادرون على الابتكار.

وقد تضمن برنامج الاحتفال بيوم الجامعة زيارة الوفود لجناحها في الاكسبو لافتتاح معرض اعد خصيصا بهذه المناسبة تضمن وثائق تأسيس جامعة الدول العربية، وبعض وثائق انضمام دولة الإمارات إلى الجامعة و مجموعة من الطوابع البريدية تحت عنوان “العرب في إكسبو”.

وفي سياق متصل، ذكر المصدر أن أبو الغيط قام بزيارة لجناح الإمارات في إكسبو حيث أبدى إعجابه الشديد بمضمونه الذي يستعرض بطريقة مبتكرة مسيرة الإمارات و إنجازاتها منذ انشائها قبل خمسين عاماً وحتى لليوم.

تجدر الإشارة في هذا الصدد إلى أن الاحتفال شهد أيضا عروضا عسكرية موسيقية قدمتها الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري. وقد اختتم يوم تكريم الجامعة العربية في إكسبو بحفل تقديم جوائز المرأة العربية للتميز في المجال الطبي، الذي أقيم بالتعاون مع الاتحاد العام النسائي الإماراتي في جناح المرأة في إكسبو، حيث كرم الأمين العام الفائزات في هذه النسخة.