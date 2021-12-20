أنقرة (زمان التركية) – رد رئيس حزب الديمقراطية والتقدم التركي، علي باباجان، ردا على حملة “الزم حدودك يا باباجان” التي أطلقها عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي ضده.

وتأتي حملة “الزم حدودك يا باباجان” ردا على الهجوم الواسع من باباجان ضد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، بسبب تأثر الاقتصاد الوطني من قراراته وآخرها خفض سعر الفائدة في ظل ارتفاع معدل التضخم النقدي.

ردا على الحملة، نشر باباجان عبر تويتر مقطع فيديو يحتوي تصريحات للرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، ورئيس حزب الحركة القومية، دولت بهشالي، ووزير الداخلية، سليمان سويلو، انتقدوا خلالها المحكمة الدستورية وأعلنوا خلالها عدم اعترافهم بقراراتها.

وعلق باباجان قائلا: “سأدع وعي الشعب يتولى أمر مطلقي الإهانات. القانون هو حدودنا. من تجاوزا الحدود هؤلاء الذين فرضوا على الشعب أسلوب يعتمد على رغبة شخص واحد فقط بطريقة أشبه بالقبائل وينتهك القانون ويمجد الانتماء الأسري”.

باباجان نائب رئيس الوزراء التركي الأسبق، استقال من حزب العدالة والتنمية، الذي كان أحد أعضائه المؤسسين في عام 2019، بسبب مخاوف وخلافات حول توجه الحزبه الحاكم، و أسس حزبً الديمقراطية والتقدم في مارس 2020 لينضم به إلى صفوف المعارضة.