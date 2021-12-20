أنقرة (زمان التركية) – كشفت نتائج استطلاع رأي عن تراجع دعم الناخبين المحافظين للرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، بنحو 12 في المئة منذ عام 2018 لتنخفض من 68.6 في المئة إلى 56.2 في المئة.

دراسة “الناخب المحافظ” أجراها مركز أبحاث التأثير الاجتماعي خلال نوفمبر الماضي، في 12 مدينة بمشاركة 2424 شخص.

وتضمنت الدراسة سؤال المشاركين عن الحزب الذي سيصوتون له في حال انعقاد انتخابات، إذ حصل حزب العدالة والتنمية على 34.6 في المئة وحصل حزب الشعب الجمهوري على 28.2 في المئة وحزب الخير على 12 في المئة وحزب الشعوب الديمقراطي الكردي على 11.1 في المئة وحزب الحركة القومية على 9.3 في المئة والأحزاب الأخرى على 4.8 في المئة.

وبلغ الدعم الممنوح لتحالف الجمهور الحاكم في أوساط الناخبين بالمناطق المحافظة ضعفي الدعم الممنوع للمعارضة، بينما تصدرت الأحزاب المعارضة القائمة في أوساط الناخبين الجدد.

وبلغت نسبة دعم تحالف الجمهور الحاكم 33.5 في المئة، بينما بلغت نسبة دعم الأحزاب المعارضة مجتمعة نحو 37.3 في المئة.

وعلى الرغم من هذا أعرب 72 في المئة من الناخبين المحافظين عن رفضهم تعيين القيادات السياسة لأقاربهم في المناصب البارزة، بينما أعرب 51 في المئة من الناخبين عن تأييدهم للادعاءات المثارة بشأن حصول تلك الشخصيات على رواتب غير مستحقة.