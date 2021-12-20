أنقرة (زمان التركية) – زعم الصحفي التركي، مراد يتكين، أن الشركات المسيطرة على جميع المناقصات الحكومية وتصفهم المعارضة باسم “العصابة الخماسية” تتنافس حاليا للاجتماع بقيادات حزبي الشعب الجمهوري والخير المعارضين.

وخلال مشاركته في برنامج ” الصفحة المتوسطة” على قناة فوكس تي في، قال يتكين إن هناك الكثير من القضايا لا يمكنه إثارتها حاليا نظرا لعدم تأكده من صحتها غير أنه يمتلك حاليا معلومات تشير إلى أن هذه الشركات، التي ارتبط اسمها بالإعفاءات الضريبية ومدفوعات الضمان، تطلب من حزب الخير تنظيم لقاءات مع حزب الشعب الجمهوري وتحاول دعم هذه الأحزاب.

وأثارت ادعاءات يتكين هذه حالة من الجدل بين المشاركين في البرنامج التلفزيوني. وخلال إجابته عن سؤال حول ما إن كان الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، على علم بهذه التطورات أكد يتكين أن أردوغان على علم بالأمر قائلا: “أيعقل ألا يعلم الرئيس بهذا الأمر؟”.