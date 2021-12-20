أنقرة (زمان التركية) – حصل عريس تركي على عبوة زيت عباد الشمس عوضا عن الربع ليرة الذهبية التقليدية، وذلك في ظل ارتفاع سعر الزيت بشكل مبالغ به.

ترتفع الأسعار في تركيا مع الاستمرار في تراجع قيمة الليرة أمام العملات الأجنبية، حيث سجل الدولار اليوم 17.45، في ظل إصرار الرئيس رجب طيب أردوغان على تطبيق سياسة الفائدة المنخفضة.

وخلال مراسم تقديم الحلي والهدايا للعروسين أقدم أحد الحضور على تقديم عبوة زيت عباد شمس زنة خمسة لتر، التي ارتفع سعرها إلى 189 ليرة للعريس. ارتفع سعر الزيت في تركيا ست مرات خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة.

وخلال مقطع فيديو متداول بمواقع التواصل الاجتماعي يظهر العريس وهو يحمل حول رقبته عبوة زيت عباد الشمس أثناء التقاطه الصورة التذكارية مع مهديها.