موسكو (زمان التركية) – اعتبر المحلل السياسي الصربي نيكولا ميكوفيتش أن تركيا هي الرابح الأكبر من التوترات المتزايدة بين روسيا وأوكرانيا بشأن منطقة دونباس.

قال المحلل في مقال بصحيفة آسيا تايمز، إنه من خلال العلاقات الجيدة مع كلا الطرفين، يمكن لتركيا تحقيق أهدافها الجيوسياسية في المنطقة، مشيرًا إلى أن بيع طائرات بدون طيار تركية من طراز TB-2 Bayraktar إلى أوكرانيا، وكذلك خطط بدء الإنتاج المشترك للطائرة بدون طيار، سيعمق علاقاتها مع كييف.

وكتب ميكوفيتش أن روسيا أبدت استياءها من مبيعات الطائرات بدون طيار لأوكرانيا، والتي اتهمت أنقرة في أبريل / نيسان بـ “زعزعة استقرار” حوض دونباس وتشجيع “الميول العسكرية”.

استخدمت كييف الطائرة بدون طيار TB-2 في هجوم مسلح على مواقع الانفصاليين الموالية لروسيا في المنطقة في أكتوبر.

يرى بعض المراقبين أن المخاوف من إغضاب روسيا تدفع تركيا إلى اتباع نهج محسوب ودبلوماسي للتوترات المستمرة بين أوكرانيا وروسيا.

وكان الرئيس رجب طيب أردوغان عرض القيام بدور الوسيط في الصراع بين كييف وموسكو، لكن الأخيرة رفضت ذلك.

تزعم روسيا أنها ليست طرفًا في الصراع على الرغم من الوجود الموثق للجنود والمعدات الروسية بين المتمردين الموالين لموسكو في دونباس. في الوقت الحالي، تشير التقديرات إلى أن ما يصل إلى 175000 جندي روسي يتركزون على حدود أوكرانيا فيما يخشى الغرب أنه استعداد لهجوم عسكري في عام 2022.