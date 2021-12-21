طهران (زمان التركية)ــ قالت إيران إن الحرس الثوري الإيراني أجرى تجربة إطلاق صاروخ باليستي بمناورة في الخليج العربي بالقرب من مضيق هرمز.

وبحسب تقرير للتليفزيون الحكومي، يجري الحرس الثوري مناورات تسمى “الرسول الأعظم 17” في الخليج العربي بمشاركة القوات البرية والجوية والبحرية.

وأجرى الحرس الثوري، في اليوم الثاني من التمرين الذي بدأ أمس والمخطط أن يستمر 5 أيام، تجربة إطلاق صاروخ باليستي يمكنه إصابة أهداف ثابتة ومتحركة.

في التدريبات التي تغطي مقاطعات هرمزجان وبوشهر وخوزستان على ساحل الخليج العربي، تم إطلاق الصواريخ الباليستية التي يمكن إطلاقها من الأرض إلى الأرض ومن الساحل إلى البحر على أهداف مصصمة للتمرين وأعلن أنه تم تدمير الأهداف بنجاح.

وتأتي التدريبات العسكرية الإيرانية بينما هناك مفاوضات حول الاتفاق النووي مع إيران ستستكمل في فينا بعد إجازة عيد الميلاد.