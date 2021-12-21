أنقرة (زمان التركية) – قال الخبير الاقتصادي العالمي الشهير ستيف هانكي، إن تصريح الرئيس رجب طيب أردوغان “سنخفض التضخم إلى 4 في المائة” بمثابة حلم.

الاقتصادي العالمي الشهير ستيف هانكي، الذي يدرس في جامعة جون هوبكنز، قال إن الرئيس التركي، يحلم، لأن حجم التضخم الحقيقي هو 137.76٪.

وقال هانكي عبر تدونية على تويتر: “وعد الرئيس أردوغان بخفض التضخم في تركيا إلى 4 في المائة سنويًا. أعتقد أنه كان يحلم”.

وأضاف هانكي: “اليوم أقيس التضخم في تركيا عند 137.76 في المائة سنويًا، أي أكثر من ستة أضعاف المعدل الرسمي المزيف. في العالم الحقيقي، تتبع أسعار الفائدة التضخم”.

ووفق هيئة الإحصاء التركية تجاوز معدل التضخم النقدي في تركيا 21 بالمئة.