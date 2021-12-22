أنقرة (زمان التركية) – اتهم الزعيم الكردي المعقل صلاح الدين دميرطاش، حكومة الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، بإبقائه مع أعضاء حزب الشعوب الديموقراطي الكردي في السجن، للفوز في الانتخابات مرة أخرى.

تصريحات دميرطاش جاءت خلال الجلسة الثامنة من قضية كوباني التي تضم 108 متهمًا.

وقال دميرطاش الرئيس المشارك السابق لحزب الشعوب الديمقراطي، لو لم نكن مسجونين لما وصلت هذه الحكومةبمفردها للسلطة. الآن يصرون على إبقائنا في السجن للفوز مرة أخرى.

وأضاف دميرطاش المعتقل منذ نوفمبر 2016: “وفي الوقت الذي يتم فيه التنازل عن الموارد الاقتصادية للبلد، يتم تصوير قضية إغلاق حزب الشعوب الديمقراطي، على أنها قضية رئيسية في تركيا.

وتابع الزعيم الكردي: “فليكن كل الأصدقاء في معنويات جيدة، الحل يكمن في النضال السياسي. مع المقاومة والأمل ننجح. ستأخذ هذه القضايا أيضًا مسارًا مختلفًا أمام قضاء أكثر إنصافًا”

وأكد صلاح الدين دميرطاش أنه ورفاقه السجناء من حزب الشعوب الديمقراطي في معنويات جيدة، ويشعرون بالقوة، متابعا: “لكننا بشر أيضًا، ولدينا مشاكل صحية وجسدية. نحن لا نعيش في أفخم قصر في العالم. نحن نعيش في زنزانة. التواجد في غرفة مساحتها 8 أمتار مربعة لساعات والدفاع عن أنفسنا هو أيضًا تعذيب”.