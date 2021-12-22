أنقرة (زمان التركية)ــ اقتصاديا يؤثر التذبب في قيمة الليرة على الأوضاع الاقتصادية، وتشير الأنباء إلى تراجع ثقة المستهلك بشكل واضح، ورغم أن معدل التضخم النقدي المعلن رسميا مرتفع، إلا أن التشكيكات المحلية في صحة معدل التضخم انضم إليها تشكيك خارجي من قبل الاقتصادي العالمي ستيف هانكي.

وفي مجال العلاقات الخارجية، تصر تركيا على إغضاب حلفائها من خلال توسيع صادراتها من الطائرات العسكرية بدون طيار، وبعد أوكرانيا أعلنت قرغيستان مؤخرا حصولها على الدارون التركية المسلحة “بايراكتار”.

تعاون بين أعضاء منظمة الدول التركية بمجال الفضاء

صرح نائب الأمين العام لمنظمة الدول التركية ميرفوخيد عزيموف أن التعاون في مجال الفضاء بدأ تماشيا مع القرارات المتخذة في القمة الثامنة لمنظمة الدول التركية التي عقدت في إسطنبول في 12 نوفمبر 2021، معلنًا أن الأمانة العامة جاهزة لتنسيق كل الجهود في هذا الاتجاه.

من جهة أخرى أعلن وزير النقل والبنية التحتية عادل قراه إسماعيل أوغلو أن القمر الصناعي المحلي 6A سيتم إطلاقه إلى الفضاء قريبًا.

قيرغيزستان تتسلم من تركيا درونات بايراكتار (TB2s)

تسلمت قيرغيزستان الطائرات بدون طيار بايراكتار (TB2) التي اشترتها من تركيا.

وذكر بيان مكتب الرئيس القرغيزي صادر كاباروف أنهم سيستخدمون الدرونات التركية لضمان الأمن الدفاعي للبلاد، بما في ذلك حماية حدود الدولة.

الإمارات تحاول جذب تركيا إلى شرق المتوسط

قال الخبير في شؤون تركيا الحديثة الدكتور حي إيتان كوهين ياناروكاك من جامعة تل أبيب إن الإمارات العربية المتحدة، التي أبرمت سلامًا مع إسرائيل، لديها رؤية “ثورية” وإنها تحاول جذب أنقرة إلى المنصة في شرق المتوسط ببطاقتها الاقتصادية.

تابع الخبير الأمريكي الإسرائيلي: “الإمارات العربية المتحدة ساهمت أيضًا في تشكيل الكتلة المناهضة لإيران في المنطقة”، وتوقع مغادرة عناصر حركة حماس تركيا بسبب تطبيع علاقاتها مع إسرائيل.

ثلاث سفن حرب جديدة في طريقها للانضمام إلى أسطول تركيا

أفاد رئيس الصناعة الدفاعية في الرئاسة إسماعيل دمير أنه تم طرح مناقصة مناقصة للسفن السادسة والسابعة والثامنة في إطار مشروع ميلجيم (MILGEM ) البرنامج الهادف لصناعة سفن حربية بجهود وطنية.

ولفت دمير إلى أنهم يواصلون جهودهم لتلبية احتياجات قوات الأمن بأحدث التقنيات، بهدف “تركيا المستقلة تمامًا في صناعة الدفاع”.

كيف يفسر الاقتصاديون “البديل المالي الجديد” لأردوغان؟

أعلن أردوغان أنه إذا كان عائد حسابات الودائع بالليرة التركية في البنك أقل من عائد النقد الأجنبي، فسيتم دفع الفرق للمواطنين، وسيحصل المصدرون على سعر صرف آجل من قبل البنك المركزي.

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التضخم الحقيقي في تركيا 137.76%

قال الخبير الاقتصادي العالمي الشهير ستيف هانكي، إن تصريح الرئيس رجب طيب أردوغان “سنخفض التضخم إلى 4 في المائة” بمثابة حلم.

الاقتصادي العالمي الشهير ستيف هانكي، الذي يدرس في جامعة جون هوبكنز، قال إن الرئيس التركي يحلم؛ لأن حجم التضخم الحقيقي هو 137.76%..

من جهة أخرى أعلنت هيئة الإحصاء التركية تراجع مؤشر ثقة المستهلك في البلاد إلى 68.9 في المئة خلال شهر ديسمبر/ كانون الأول الجاري بالتزامن مع تفاقم خسائر الليرة.