أنقرة (زمان التركية)ــ قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن العلاقات التركية الإسرائيلية حيوية لاستقرار المنطقة وأمنها.

استقبل أردوغان في القصر الرئاسي مساء الأربعاء أعضاء الجالية اليهودية التركية وتحالف الحاخامات في الدول الإسلامية.

وقال أردوغان أمام ضيوفه إنه يقدر “المساهمات التي قدمها المواطنون اليهود من أجل تطوير وتعزيز وتحقيق أهداف تركيا”.

أضاف “لم ولن نسمح للأفكار اللاإنسانية مثل العنصرية ومعاداة السامية وعدم التسامح تجاه الأشخاص من مختلف الأديان أن تجد سبيلا في هذه الأراضي. نحن نرى معاداة السامية جريمة ضد الإنسانية بنفس الطريقة التي نرى فيها العداء للإسلام جريمة وقال أردوغان”.

وتطرق أردوغان إلى كراهية الأجانب ومعاداة السامية وكراهية الإسلام في خطابه، وأكد أنه ينبغي بذل الجهود معًا لتعزيز بيئة السلام والاستقرار في الشرق الأوسط.

وحول الصراع الفلسطيني الإسرائيلي قال أردوغان: العلاقات التركية الإسرائيلية حيوية لاستقرار وأمن منطقتنا. أنا أقدر بشكل خاص دعمكم في هذا الأمر. نحن على استعداد للاستفادة بشكل أفضل من إمكاناتنا العالية لتطوير تعاوننا. أعلق أهمية على الحفاظ على الاتصال والحوار. لأنني اعتقد أن ذلك يصب في مصلحتنا المشتركة”.

اندلعت أزمة كبيرة في العلاقات بين أنقرة وتل أبيب وسحبت تركيا سفيرها في عام 2018 بعد مقتل عشرات الفلسطينيين جراء استخدام إسرائيل للعنف ضد المحتجين على افتتاح الولايات المتحدة سفارة في القدس. ويقيم البلدان علاقات دبلوماسية على مستوى القائم بالأعمال منذ ذلك الحين.

بعد الإفراج عن الزوجين الإسرائيليين اللذين اعتقلا بتهمة التجسس في اسطنبول، اتصل رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت في نوفمبر الماضي بالرئيس رجب طيب أردوغان عبر الهاتف وشكره.

وكان هذا الاتصال هو الأول بين رئيس وزراء إسرائيلي والرئيس التركي منذ 2013، بحسب بيان صادر عن مكتب بينيت. كما تحدث الرئيس أردوغان عبر الهاتف مع الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ في نفس اليوم.

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