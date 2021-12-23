أنقرة (زمان التركية) – جاء في مقال نشرته صحيفة “فرانكفورتر ألجماينه” الألمانية، ن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، يكرر أخطائه، وسيفشل مرة أخرى.

فرانكفورتر ألجماينه، إحدى الصحف الألمانية الكبرى، نشرت مقالا للكاتب التركي راينر هيرمان المتخصص في شؤون الشرق الأوسط وتركيا، حول الإجراءات التي أعلنها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يوم الاثنين لوقف انهيار الليرة التركية.

وورد في المقال أن الحكومة تتخذ خطوات مماثلة لتلك التي انتهت بالفشل العام الماضي، وأن النتيجة من المرجح أن تكون هي ذاتها.

ويقول راينر هيرمان: “اتبعت الحكومة التركية نفس الأهداف في عام 2020، في محاولة لإبقاء أسعار الفائدة منخفضة بشكل مصطنع وبأرقام فردية مع الحفاظ على استقرار الليرة التركية. كلفت هذه السياسة 128 مليار دولار في عهد وزير الاقتصاد بيرات البيرق. في ذلك الوقت، كانت تركيا تستهلك جزءًا كبيرًا من احتياطياتها من العملات الأجنبية”.

ويضيف: “اليوم يكرر هذه السياسة الفاشلة: إنه يحاول تثبيت العملة مع خفض سعر الفائدة إلى مستوى منخفض للغاية. والفرق الوحيد هو أن الخزانة ستتحمل التكاليف هذه المرة”.

وأكد المقال أن هذه المحاولة ستفشل بالتأكيد، لأن التضخم المرتفع بالفعل يتسارع، مشيرة إلى أنه على الرغم من ذلك، يريد أردوغان خفض سعر الفائدة الرئيسي حتى إلى أقل من 10 في المائة.

وأنهت الصحيفة مقالها قائلة: “إذا استثمرت في الليرة التركية، فستخسر ربع أموالك. هذا ليس حافزا للاستثمار في الليرة”.