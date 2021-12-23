أنقرة (زمان التركية) – تعادل فريق فنربخشة التركي مع نظيره فاتح كاراجومروك بهدفين مقابل هدف.

المباراة شهدها استاد أتاتورك الأولمبي، وتمت ضمن فاعليات الأسبوع الـ18 من الدوري التركي الممتاز.

وسجل هدف فنربخشة مسعود أوزيل في الدقيقة 40، من ضربة جزاء.

أما هدف فاتح كاراجومروك فسجله إليكساندربيشيتش في الدقيقة 31.

وخلال المباراة حصل كلا من بوراك بيكاروغلو وجانز إركين من فريق فاتح كاراجومروك على إنذار أحمر.

وبهذه النتيجة يحتل فنربخشة المركز الرابع في الدوري التركي، بإجمالي نقاط 29.

أما فاتح كاراجومروك يحتل المركز التاسع بإجمالي نقاط 26.