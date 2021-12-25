أنقرة (زمان التركية) – أكد الخبير الاقتصادي التركي، أتيلا يشيلادا، أن سعر صرف الدولار مقابل الليرة التركية سيرتفع من جديد.

ارتفعت قيمة الليرة التركية مؤخرا، وسجل الدولار 11 ليرة، بعد أن كان يقترب من 17 ليرة.

في مقاله على موقع paraanaliz.com، قال الخبير الاقتصادي أتيلا يشيلادا، إن نظام إيداع الليرة المحمي بالبورصة الذي أدخلته حكومة حزب العدالة والتنمية سينهار في 4 يناير 2022، وسيبدأ سعر الدولار في الارتفاع مرة أخرى.

وذكر يشيلادا أن المواطنين هرعوا إلى العملة الأجنبية ليس بسبب انخفاض قيمة الليرة مقابل العملة، ولكن لأنهم كانوا يخشون آثاز التضخم النقدي.

وأضاف يشيلادا: “قد تستمر الليرة في الارتفاع مقابل سعر الصرف حتى نهاية العام، ولكن أولئك الذين يسارعون إلى شراء العملات الأجنبية لمجرد الذعر من تجنب المكاسب بين عشية وضحاها أو المزيد من الخسائر سيصابون بخيبة أمل ويتبادلون عملتهم الأجنبية”.

ومشيرًا إلى أن نموذج الاقتصاد الجديد والمتغير باستمرار في تركيا بسبب أردوغان لن ينجح، قال يشيلادا: “يمكن للتجار الأجانب أو الصناديق التي لا تقصر ليرة تركية في تركيا بيع مقايضات التخلف عن السداد. باختصار، لن يعمل هذا النظام، لكننا سنكون قادرين على القياس بوضوح شديد عندما ينفجر بأيدينا، اعتبارًا من 4 يناير “.