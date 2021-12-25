أنقرة (زمان التركية) – قالت وكالة “رويترز” إن احتياطي البنك المركزي التركي تراجع إلى 12.16 مليار دولار، في حين أن تقريرا لحزب الشعب الجمهوري كشف أنها ناقص – 50 مليار دولار.

وأوضحت رويترز، أنه بحسب بيانات البنك المركزي في 17 ديسمبر الماضي، أفادت أن صافي الاحتياطيات متضمنة المقايضات انخفض بمقدار 9 مليارات دولار مقارنة بالأسبوع السابق ووصل إلى 12.16 مليار دولار.

وبحسب رويترز فإن هذا هو أقل مبلغ منذ مايو.

ويقدر الاقتصاديون أن البنك المركزي حقق مبيعات بنحو 7 مليارات دولار هذا الأسبوع.

وبلغت قيمة مقايضة البنك المركزي 49.3 مليار دولار، باستثناء اتفاقيات المقايضة مع البنوك المركزية الأجنبية، بلغ صافي احتياطي البنك المركزي حتى 17 ديسمبر / كانون الأول -37.14 مليار دولار.